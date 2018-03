Fler namn till Way Out West

I Way Out West senaste artistsläpp finns pop, indie och singer-songwriters. Några av de nya som kommer till sommarens festival är norska Sigrid som fick sitt internationella genombrott förra våren med "Don't kill my vibe", men också amerikanska Dirty Projectors och Jenny Lewis.

Tidigare klara artister är Kendrick Lamar, Lykke Li, Arctic Monkeys, Fever Ray, Arcade Fire och Thåström.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 9–11 augusti.