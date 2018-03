Hemtjänstanställd avbröt åldringsbrott mot man i 90-årsåldern

När den hemtjänstanställde kom in till sin vårdtagare hade en främmande man lurat sig in i bostaden. Kvinnan skrämde bort honom. Fallet är ett av tre anmälda åldringsbrott i Malmö under torsdagen.