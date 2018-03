Det var en världssensation när Tiina Puumalainens nya version av ”The phantom of the opera” hade premiär på Finlands nationalopera i Helsingfors hösten 2015. Det var första gången någon fick lov att gå utanför det föreställningskoncept som gällt sedan urpremiären i London 1986, och som satts upp världen över sedan dess. Samma regi, scenografi, kostymdesign – samma allt. Musikalen har spelats på detta sätt i Stockholm i två omgångar, 1989-1995 på Oscars och på Cirkus förra året. I höstas flyttade Helsingforsversionen till Göteborgsoperan, som är medproducent till hela kalaset.

Föreställningen talas och sjungs på engelska med svensk textning. Språket är annars inga problem för oss som har texten i ryggmärgen sedan de tidiga tonårens besatta genomlyssningar av original-lp:n med Sarah Brightman och Michael Crawford. Jag kan inte ha varit ensam om att i den åldern ha kämpat med formuleringar som ”your precious little ingenue” och ”insolent boy” med hjälp av någon förälders dammiga realskolelexikon. Den svarta affischen med masken och rosen satt på väggen i mitt pojkrum tills jag flyttade hemifrån.

Så det var med stora förväntningar jag slog mig ner i salongen i Göteborg i onsdags för att se den nya versionen. Handlingen kretsar förstås fortfarande kring den svenska sopranen Christine, gestaltad av Frida Engström, och den mystiske fantomen (Fred Johanson), hennes maskerade beskyddare och sånglärare, som på grund av ett vanställt ansikte håller sig gömd under de fuktiga valven under operan i Paris.

Uppsättningen är dock mer en uppdatering, än något verkligt nytt. Den största förändringen är själva fantomen. Borta är originalets kyske gentlemannacharmör i frack. Entré istället för en ungdomligare och mer sexuellt anspelande fantom med långt hår och skinnrock. Jag skönjer en estetik från skräckfilmer kring 1990 i Marjaana Mutanens kostymdesign, som ”Warlock” med Julian Sands och Coppolas Draculafilm. Lite Tim Burton-känsla, lite steampunk. Det funkar fint.

En annan förändring är fantomens främsta attribut: masken. I original är den vitgrå och täcker fantomens tydligt förvridna högra ansiktshalva. I Göteborg är den guld- och silverfärgad, och smälter liksom ihop med resten av ansiktet så att den nästan försvinner. Och när deformationen blottas, verkar den inte vara mycket värre än ett eksem.

Orsaken till fantomens utanförskap skiftas således från ett lyte, till en inre problematik. Denna har förstås alltid varit närvarande i den här musikalen, men det tydliga nedtonandet av det yttre gör att den psykologiska aspekten hamnar i förgrunden på ett annat sätt.

Den största konstnärliga händelsen i Tiina Puumalainens version är när Christine besöker sin älskade fars grav i andra akten. Han som lovade att skicka musikens ängel från andra sidan. Hon sjunger en aria till honom, ”Wishing you were somehow here again”. På svenska. Därmed får engelskan i resten av föreställningen en ny funktion och mening. Det uppstår en massiv identifikationseffekt, som gör Christine till något mer än en huvudperson. Engelskan blir som ett fängelse kring henne, och när hon tillfälligt kommer ut ur det blir vi påminda om att utanförskap och sårbarhet kan finnas där man minst anar det.