Sällskapsresan III - eller Finns det osslersk svartsyn på stadsfesten?

Sällskapet: Disparition; Dungen & Woods: Myths 003 ALBUM

Thåströms allra bästa band? Vilket är det? Jag skulle säga Sällskapet. Och nu är han i princip inte ens med längre.

Att påstå att hans plats tagits av Andrea Schroeder är missvisande; sångerskan har tagit Sällskapet till en annan plats. Närmare Tysklands mörka hjärta och den sotade industrirock som vi förknippar med Einstürzende Neubauten.

Thåströms ande har länge svävat i dessa övergivna kvarter där betongen alltid är rå, där lysrören alltid krånglar och där ekot av de metalliska slagverken förr eller senare blir så närgånget att man börjar höra en sentimental överton och finner både värme och ett slags trygghet i det kallhamrade. Men musiken har fått mer stringens när hans fladdrande och – på gott och ont – magnetiska stämma inskränker sig till ett spår (och lite mummel på ett andra).

Sällskapets tredje och hittills starkaste album utmärks av ett knapphändigt tonspråk som Pelle Ossler och Niklas Hellberg – bandets idag enda fullvärdiga medlemmar – behärskar tillfullo, men som Schroeder ger ytterligare schatteringar. Förr har de sparsmakade instrumentalspåren nästan alltid varit starkast; orden har ibland varit i vägen för lyssnaren och hennes egna upplevelser i musiken. Men Schroeder ställer sig aldrig i vägen. Istället drar hon ner lyssnaren, som i kvicksand, saktar ner våra steg.

Ossler medverkade på hennes senaste album, "Void", där hon tonade fram som ett mellanting av Nico och Nick Cave. Eller om det var Marianne Faithfull med huvudet fullt av Brecht. Hon övertygade där, hon hade övertygat innan dess, men det är med Sällskapet hon verkligen kommer till sin rätt.

Sångtexterna, på tyska, är hennes. De rör sig som i drömtillstånd och i obearbetade, dunkla minnen. De stora känslorna finns där ändå, runt om henne, antingen det uttrycks i muller och brutala klangexplosioner eller i pur skönhet. Som alltid när Ossler är inblandad finns ingen given motsättning mellan det sköna och det fula eller sargade.

"Myths 003" är något helt annat, ett samarbete mellan en stark svensk röst – ledarduon i Dungen – och en utländsk särprägling, freak folk-bandet Woods. De enas i sju låtar, varibland de instrumentala ger allra mest.

Kvartetten sammanstrålade i Marfa i västra Texas, där det finns en årlig musikfestival som också gett namn till albumet. Veckan innan Marfa Myths Festival ägde rum tillbringade de fyra tillsammans: skrev musik och spelade in.

Detta är hypnotisk musik, rik på finess och detaljer men med enkla ackord­strukturer som ställer krav på grooven – de uppfylls – och ger gitarristen Reine Fiske fritt spelrum som improvisatör. Han håller sig nästan hela vägen i bakgrunden, men spelar som om han har allas ögon på sig. Allra bäst är "Saint George", som också är plattans längsta spår och det som har allra minst av harmoniska farthinder. Den flummigare "Marfa sunset" har ojämn puls och en hel fauna av natur­ljud (fast det kan vara marimba, flöjt och och effektboxar också).

I andra änden av spektret finns "Turn around", som amerikanerna skrivit och Jeremy Earl sjunger, som visar hur mötet mellan storheter kan skärpa sinnena. Samt att det inte nödvändigtvis finns en motsättning mellan kreativitet och popmässig slagkraft. Jeremy Earls sångröst kanske är en acquired taste – han låter lite androgyn och lite som en Jon Anderson med bantad bullshitbudget – men du vänjer dig. Låten påminner mig om "I been born again" av Frank Zappas polare Flo & Eddie, som bygger på en liknande växelverkan mellan två ackord och går i mål eftersom bandet ser till att både svänga och överraska.

