Världens största luftmadrass i ny hinderbanesatsning på Ribban i sommar

Vad sägs om att ge dig ut i ett löplopp helt utan tidtagning, där målet är att springa 5 kilometer och samtidigt ta dig över tio stora uppblåsbara hinder av helt olika karaktär? Nu får du din chans när hinderbaneloppet Gung-Ho kommer till Malmö för första gången i augusti.

Gung-Ho är kinesiska och betyder samarbeta, men beskriver även personer som ger allt när de har en uppgift framför sig. I Kina är det också namnet på en militär hinderbana. Därför har det också fått ge namn till det nya hinderbaneloppet som fick sin start i Storbritannien 2015 och sedan dess även hållits i Köpenhamn och Reykjavik.

I sommar kommer Gung-Ho till Sverige för första gången och det blir lopp i Linköping (28 april), Stockholm (19 maj), Malmö (25 augusti) och Umeå (15 september).

I Malmö kommer löpfesten att äga rum på Ribersborgsstranden och arrangörerna hoppas på runt 3000 deltagare. Planen är att skicka iväg 250 personer var femtonde minut.

– Vi kallar det ”fun-run” för vi har tagit bort tävlingen och gjort om så att det går ut på att använda kroppen och ha en fantastisk upplevelse med vänner och familj. Det är socialt nöje snarare än en tidsbaserad tävling, säger Christian Thomsen på arrangörsföretaget Basic Event till nyhetssajten 24 Malmö som var först med att berätta nyheten.

De olika uppblåsbara hindren har namn hämtade från olika låtar. Exakt vilka hinder som dyker upp i Malmö är inte spikat, men under tidigare lopp har det funnits hinder som ”Start me up”, ”Under pressure”, ”The final countdown”, ”Day tripper”, ”Surfin’”, ”Born slippy”, ”Maniac”, ”Can I kick it”, ”The wall” och ”Walking on the moon”. Det sistnämnda hindret kallar de själva för världens största luftmadrass med måtten 32,5 meter lång, 12 meter bred och 5,3 meter hög. 1890 kubikmeter stor.

Arrangörerna rekommenderar att deltagarna är mellan 8–80 år. Är man under 12 år måste man ha en vuxen i sällskap. Och man rekommenderar att man är minst 125 centimeter lång för att kunna ha utbyte av hindren.