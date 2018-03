Det mytomspunna odjuret ligger förmodligen väl gömt under det glittrande is- och snötäcket på Storsjön där jämtarna promenerar runt i lugn och ro. Vi ska väl inte måla upp deras fotbollslag som ett monster, men det kommer garanterat att bli en match som båda lagens supportar kollar in med skräckblandad förtjusning.

Har bara varit ett par minuter i Jämtkrafts arenas press- och fikarum innan ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg dyker upp och jag hör honom röja om snöröjningen på läktarna. En stund senare passerar kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalrådet Ann-Sofie Andersson (S) ut från ÖFK-kansliet med ett kuvert under armen.

I sin styrelse har Kindberg bara tre ledamöter och det sägs att han har kommunen i sin hand och det finns mycket att säga om föreningsdemokratin, men vi tar det en annan dag.

Sveriges två mest spännande fotbollslag ska mötas i något som kan bli en häftig holmgång och det är det roligaste, att mästarna har en uppstickande utmanare. Det är bäddat för underhållning.

Plötsligt tänker jag på "mello", fast det är över och fast nästan ingen stack ut där och underhållningen var så där, snällt uttryckt. För Östersund och Malmö FF har båda på lite olika sätt gett spelare andra chansen. Båda har gett spelare som suttit fastfrusna på läktaren chansen på den gröna scenen – och lyckats. Östersund har gjort artister av vissnande talanger som Ken Sema och Saman Ghoddos, MFF har fått liv i internationella karriärer som slocknat: Anders Christiansen, Magnus Wolff Eikrem, Jo Inge Berget, Guillermo Molins.

Båda lagen har en egen tydlig profil och siktar på Europa. Bara en kan gå till den stora finalen.

För Östersund är cupen verkligen andra och enda chansen att nå Europa i år. Viljan och ambitionen att nå dit är verkligen där. Mot det ställer Malmö FF jakten på den 28:e chansen (!) att ta hem den där "cupajäveln".

När övriga MFF-spelare går direkt ut på planen, går Fouad Bachirou en kramsväng in på kansliet och hälsar på gamla klubbkamrater. Att han inte har sin duettpartner Oscar Lewicki bredvid sig på planen, tror jag kan bli den avgörande faktorn.

Kopplade in den publika juryn på Twitter ännu en gång och Malmö, vi har ett resultat: 35 procent vill se Bonke Innocent, 34 Arnor Traustason, 17 Mattias Svanberg och 14 Samuel Adrian.

Än en gång tror jag att folket (873 röstande, imponerande) inte får som det vill. Är mer övertygad att Bonke Innocent inte spelar – låt oss säga att jag har information som tydligt tyder på det – än att Arnor Traustason får rollen, men det är ändå mitt tips. Islänningen har en hög arbetskapacitet.

När Sportbladet avslöjar att Isak Ssewankambo, U21-landslagsman som är i Molde nu, ska vara nära MFF, är det förmodligen ingen rök utan eld. Med skadan på Andreas Vindheim, vilken ger en osäker prognos, och problemen på innermittfältet, måste rimligen MFF åtminstone låna in en backup. Anar vi en paketlösning? Isak Ssewankambo in, Bonke Innocent lånas ut till det Norge där han gjorde sig ett namn?