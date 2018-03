En man för sin tid

Ge Fei BOKEN. Osynlighetsmanteln. Övers Roger Eriksson. Chin Lit.

En av de mest originella författarna i dagens Kina är Ge Fei (född 1964), som debuterade som avantgardförfattare på 1980-talet. Nu utkommer på svenska, i lyhörd översättning av Roger Eriksson, "Osynlighetsmanteln". Denna korta, välskrivna och spännande berättelse har ett bra driv och känns mycket typisk för Ge Feis tvetydiga och lite dunkla stil.

Handlingen utspelas i dagens Peking, där vissa är oerhört rika och andra lever på marginalen. Huvudpersonen i ”Osynlighetsmanteln” heter Cui, en fyrtioårig ogift man, med stort intresse för musik. Han hankar sig fram genom att bygga extremt dyra stereoapparater åt rika människor. En dag får han en beställning på en anläggning, enda villkoret är att han inte får ställa frågor. Och detta blir början till märkliga händelser.

Ge Fei tecknar ett intressant porträtt av sin huvudperson, som berättar själv, i jag-form. Cui är en person som flyger under radarn, eller kanske kan man säga att han sveper in sig i sin osynlighetsmantel. Han gör det han älskar och han föraktar all uppblåsthet, okunnighet och materialism, som han ser omkring sig. Han är en kritisk samhällsbetraktare, men ingen dissident, utan en nördig individualist, som inte ingår i något större sammanhang. Ibland blir han blåst av andra, som utnyttjar alla medel för att berika sig själva. Men Cui är en överlevare, han navigerar i en omgivning han inte kan förändra. Han må vara en loser, socialt och ekonomiskt, i det samtida Kina, men hans attityd är kanske också typisk för en generation som genomskådat alla lögner och nu lever efter sina egna principer.

Trots att jag faktiskt gillar Cui, för att han är ärlig, oförställd och hängiven musiken, hans stora intresse, kan jag inte låta bli att reflektera över hur lätt det är att styra över individer som han. Han är nöjd med att odla sin trädgård. Raka motsatsen, alltså, till den generation som kollektivt protesterade på Himmelska Fridens torg 1989.