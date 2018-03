Ett tragikomiskt sällskap tuggar teser

Av Dennis Magnusson. Regi: Anders Lundorph. Scenografi och kostym: Nicolaj Spangaa. Ljus: Mads Lindegaard. Mask: Åsa Trulsson. I rollerna: Håkan Paaske, Göran Dyrssen, Hans-Peter Edh och Erik Olsson. Premiär på Intiman, Malmö Stadsteater, 16/3.

Ifall Bob Dylans beryktat svår­genomträngliga roman "Tarantula" gick att läsa som en lika öppen bok hade den säkerligen blivit en bestseller.

Dennis Magnusssons tragi­komiska pjäs "Dylan­sällskapet" presenterar nästan ögonblickligen sitt ärende och sin analys. Här har vi en berättelse om manlighet i kris, skildrad genom fyra emotionellt och socialt oförmögna män i olika åldrar och samhälls­klasser som ändå förenas i sin mer eller mindre blinda kärlek till ... ja, det är till Bob Dylan, men kunde ha varit något annat. Också detta bankas in tidigt och tämligen resolut: Bob Dylan är bara ett surrogat.

Scenen är en sliten skrivar­lya där det sekteristiska Dylansällskapet samlas tre gånger om året och under rituella former visar Dylan sin vördnad. Sammankomsterna är ett mellanting av frimurarmöte, läsecirkel och nattvardsmässa, med Dylan som husgud.

Då och då faller de varandra i talet, men har ändå skilda roller: från Hans-Peter Edhs karismatiska överstepräst och exeget till Göran Dyrssens tes­tuggare, fylld av kalenderkunskap och rädsla för världen utanför.

Det visar sig snart att de har viktigare problem att handskas med än frågan om vilken plats skivan "Time out of mind" har i den heliga kanon. De brottas med skuld och ångest, försöker hantera otrohet, sjukdomsbesked, död, sorg, fattigdom och äktenskap som gått i stå. Särskilt rörande är Håkan Paaskes Markus, som upplever att meningen med livet flyttat ut med de nu vuxna barnen.

Kommunikationen är tafatt – närhelst det riskerar att hetta till står någon beredd att hyssja ner alltsammans – ända tills någon förlöser församlingen och styr in samtalet på favoritämnet: Bob. Detta bäddar för en del komiska vändningar. De fyra jämför kvinnor med skivor (en beskrivs som "en stabil mellanplatta", som "Love and theft" och "Planet waves"), och flera gånger väcks frågan "Vad hade Bob Dylan gjort?" Samma fråga har ställts förr, men med His Bobness utbytt mot både Jesus och Marx.

"Han hade åkt på turné", svarar vid ett tillfälle Hans-Peter Edhs uttolkare och säger plötsligt något om den riktige Dylan och visar att denne och andra män är rätt lika. Finns det en flyktväg så tar vi den.

Stor dramatik uppstår inom gruppen, trots att de fyra sektmedlemmarna gör sitt bästa för att undvika det, fast i det drama som är den här föreställningen händer ändå inte så mycket. Figurerna förblir tvådimensionella. Vi får några dråpliga situationer, några billiga skratt och lite nördkittlar­stimulans.

Att pjäsen handlar om något större och djupare än några frimärkssamlar­typers förhållande till en idol skrivs på näsan, men sjunker aldrig riktigt in. Frågan som griper mig med sådan kraft just när jag ska gå och lägga mig är inte den om manlig kris eller svårigheterna med mellanmänsklig kommunikation, utan frågan om det – vilket påstås i pjäsen – verkligen finns tio spår på "Shot of love" (det finns det, men bara på kassettversionen och i cd-återutgivningar).