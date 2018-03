Genuint kubansk puls och en världsstjärna på piano

Klubb Plektrum, Mejeriet, Lund, 17/3.

"I never met a lasagna I didn't like", var en av Katten Gustafs livserfarenheter.

Själv har jag aldrig träffat på en kubansk musiker som inte verkligen kunde spela.

De fem kvinnorna i gruppen Chicas de la Habana kan också sina saker och är drillade i den där speciella kubanska konsten: Även om varje musiker för ögonblicket spelar ganska lite ser de alltid till att tillsammans foga ihop ett väloljat, pulserande maskineri.

Chicas mixar Kuba­bebop, salsa och mer traditionellt kubanska ton- och rytmgångar och stoppar gärna också in och Kubafierar saker som Norah Jones signaturlåt "Don't know why".

En effektiv lördagsgodisblandning blev det. I balladavdelningen fanns en "Body and soul" prydd med Kubastuk och sång på spanska. Gamla schlagern "Sunny" fick samma behandling.

Från mambopionjären Cachao lånades en låt och tenorsaxjätten Joe Hendersons "Afro centric" passade också fint in.

Sista ordinarie numret var givet: "Manteca", moderskeppet för all Kubajazz.

Bandet kunde sina saker, men tog det på det hela taget lite för lugnt. Trumspelaren Madelin Espinosa piskade timbales med en trumpinne i högerhanden, medan hon med vänster handflata höll sina congas varma. Det gav ett läckert hårdmjukt stuk åt rytmerna som man annars brukar behöva två musiker för att få till.

Bandledaren Hilda Rosa lirade funkig, följsam och pådrivande elbas mycket säkert. Cheryl Walters på trombon gjorde sig bäst i melodispelet, riffandet och balladerna, hennes solon i ösigare låtar blev däremot rätt tama.

Sångerskan Rolaine Phinney har en bra röst, men kändes inte speciellt personlig i fraseringar och klang. Hon lät ungefär som många andra skickliga sångare i samma genre.

Phinney hade också viktig dubbeltjänstgöring i bandet, hon höll mest hela tiden igång rytminstrumentet guiro (gurka); litet, men ack så viktigt för pulsen och helheten.

Svänget var givet rätt igenom, men det där riktiga draget och lyftet fick vi bara högst tillfälligt, som i "Manteca". Bandet kan, men sparade sig kanske inför kvällens spelning på Mejeriets Klubb Cubasalsa.

Det finns en världsstjärna i Chicas. Joanna González är en pianist i global toppklass och hennes solon på "Watermelon man" och "Manteca" var det enda som drog riktigt jubel.

Den flyhänta González bär med sig hela den stolta klassiska kubanska pianotraditionen från Ruben Gonzalez till Chucho Valdés och är kapabel till ett furiöst tryck.

Att hon inte fick mycket större soloutrymme (sådär 80 procent) borde vi ha kompenserats för med en låda kubanska cigarrer. Var.