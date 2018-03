S:t Patrick's day – inte bara för irländare

I dag infaller S:t Patrick's day – Irlands nationaldag – som inte bara är en angelägenhet för det egna landet utan firas världen över med parader och gatufester.

Dagen firas till minne av Patrick, Irlands apostel och skyddshelgon, som enligt legenden tog kristendomen till ön. Numera uppmärksammas S:t Patrick's day inte bara i Irland och Nordirland utan även av irländska immigrantgrupper runt om i världen, framförallt USA. Totalt firas dagen i 150 länder.

Världens största S:t Patricks-parad hittar man heller inte i Dublin utan New York, där firandet nu är inne på sitt 257:e år med en stor parad längst Fifth Avenue. Men irländarna tar ändå priset i långvarigaste firandet – Dublinborna hyllar sitt helgon i hela fem dagar med en stor stadsfestival. I Chicago har man gjort tradition av att färga hela Chicagofloden grön, och tidigare har även byggnader som One World Trade Center i New York, Colosseum i Rom, Heron Tower i London och Kinesiska muren smyckats gröna.

I Sverige uppmärksammas dagen också på många håll: Stockholm håller en parad från Kungsträdgården till Gamla stan arrangerad av svensk-irländska föreningen och Irlands ambassad. Även Karlstad, Jönköping och Malmö bjuder in till fest.