Ingenting är också någonting. En av filosofins första frågor är vad ingenting är för något. I en tillvaro där allt är vara måste även ingenting vara något. Frågan har en kosmisk dimension, innan Big Bang - vad fanns då?

I Lund är frågan om vad ingenting är levande. Lund är staden där ingenting gör skillnad och Krafts torg är platsen där ingenting hör hemma.

På Krafts torg finns statyn ”Intighet” som placerades där av Uardaakademin 1984. Sedan i november har statyn ”Intighet” fått sällskap av en installation på Krafts torg, ett konstverk som fått mycket uppmärksamhet: ”Heaven is a place where nothing ever happens”. Många har stannat upp inför den, fotograferat, funderat, samtalat och senare publicerat sina foton och tankar på sociala medier. Vad är det för ingenting som inte händer i himlen?

Konstnären Nathan Coley menar att citatet från Talking Heads låt ”Heaven” ska uppfattas som graffiti, en fras som satt sig på huvudet och som man bara vill ha ur sig. Låten handlar inte om himlen utan om en bar med namnet Heaven, ett ställe där allt är som vanligt samtidigt som detta ingenting är fullt av liv.

Reaktionen vid Krafts torg har ofta varit en fråga vad kyrkan vill säga med installationen. På den frågan finns inget färdigt svar. Det installationen förmedlar är inget påstående utifrån kristen tro. Texten är fri att fundera kring, förskräckas av, stämma in med. Det faktum att den väckt så mycket uppmärksamhet bekräftar installationens syfte och mål.

Installationens tid på torget är nu över och om någon frågar sig vad som kommer efteråt är svaret … ingenting. Eller rättare sagt, nu börjar det, nu ska fokus riktas mot Råängen, den del av Brunnshög som Domkyrkorådet äger och nu projekterar. Avsikten är att planera stadsmiljö både med fokus på miljö och hållbarhet samt utifrån att människan har fler behov än boende och shopping. Människan är social, kulturell, andlig och detta är vägledande i den mentala stadsplanering som nu görs.

En naturlig konsekvens av detta är att ett nytt konstverk kommer bli det första synliga av det nya Råängen - kulturen kommer först och sedan följer det övriga. Nathan Coley är konstnären även till detta verk och ingen mer än han själv vet i nuläget vad som planeras men i juni är det tänkt att detta konstverk ska komma på plats.

Råängen berättar redan en historia. Där ute väntar det skånska öppna landskapet med den vida horisonten att bli fyllt av mångas liv och berättelser, av perspektiv som öppnar nya horisonter för vad jord, himmel och humanitet är.

Bo Sandahl

Bo Sandahl är domprost vid Svenska kyrkan i Lund.