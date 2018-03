Världen kan stå inför ett handelskrig till följd av USA:s nya skyddstullar på stål och aluminium. Åtgärderna gör stålmarknaden mer osäker.

– Effekterna är svåra att spå, säger Anders Martinsson, vd för BE Group i Malmö, en av Nordens största stålgrossister.

"Det finns dagar när vi skickar ut mer än 800 ton stål till byggarbetsplatser och andra stora kunder", säger Anders Martinsson, koncernchef för BE Group med huvudkontor i Malmö. Bild: Lars Brundin

Anders Martinsson är vd för BE Group med huvudkontor och lager i Malmö hamn. Just nu är Donald Trumps beslut om strafftullar på all amerikansk import av stål och aluminium det stora samtalsämnet för företagets personal och kunder.