Klockan 14.16 kom larm om att det brann ombord på en turfiskebåt, norr om Ven. Rökutvecklingen berodde på en brand i en skorsten och personalen på båten hanterade själva situationen.

– Vi fick in rapporter om en kraftig rökutveckling ombord på en dansk turfiskebåt. Men de löste situation själva och fick snabbt läge under kontroll. De har begett sig in mot hamn i Danmark, säger Linda Svendsen, räddningsledare vid sjö- och flygräddningscentralen.

Rökutvecklingen berodde på en brand i en skorsten.