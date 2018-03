Broadway-stjärnor stödjer protestmarsch

Musikalstjärnorna Lin-Manuel Miranda och Ben Platt har tillsammans släppt låten "Found/Tonight" vars intäkter delvis kommer att gå till att stödja demonstrationen "March for Our Lives". Den 24 mars äger det nationella studentdrivna initiativet rum på olika platser i USA för att propagera för vapenkontroll i landet, till följd av dödskjutningarna i Florida tidigare i år.

Sången "Found/Tonight" är en blandning av låten "Story of Tonight" från Lin-Manuel Mirandas musikal "Hamilton" och sången "You Will Be Found" från musikalen "Dear Evan Hansen".

"Det är så inspirerande att se unga människor stå upp för den förmodligen viktigaste frågan i det här landet just nu, och kräva åtgärder", säger musikalstjärnan Ben Platt.

Andra celebriteter som donerat pengar till protestmarschen är paret Amal och George Clooney, Steven Spielberg och Oprah Winfrey.