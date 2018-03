Nye BoIS-basen: "Ekonomisk kris som vi kommer att lösa"

På Landskrona BoIS årsmötet presenterades det en budget som visade ren mörk framtid. Verkligheten var ännu värre. – Vi kommer att ta på oss stövlarna, kavla upp ärmarna och gå ut bland våra sponsorer, säger BoIS nye ordförande Urban Jansson.

I samband med årsmötet presenterade den avgående styrelseledamoten Robert Carlén en budget för 2018. En budget som skulle ge ett negativt kapital in i 2019 på -1,9 miljoner kronor.

– Utifrån den budget som var lagd kan vi nu konstatera att ekonomin ser värre ut än vad den budgeten visade. Bilden har blivit försämrad. Så vi har en uppförsbacke, säger Landskrona BoIS nyvalde ordförande Urban Jansson.

Dessutom aviserades det på årsmötet att ett stort antal sponsorer fryst sitt engagemang i klubben, ett tapp på ytterligare 2,6 miljoner kronor.

– Vi kommer att ta på oss stövlarna, kavla upp ärmarna och gå ut bland våra sponsorer och se vad vi kan göra för jag tror att det finns ett behov av Landskrona BoIS och ett tryck på att vi ska finnas där vi är. Nu måste vi visa vad BoIS är, visa att det är mer än A-laget.

Är det ekonomisk kris eller reder ni ut det?

– Både och. Det är en ekonomisk kris. Kommer vi att lösa det? Ja det tror jag. Jag tror på ett starkt stöd för vi har något att erbjuda, men vi har varit dåliga på att visa det. Vi ska visa upp hela föreningen, inte bara A-laget och verkligen visa att det här är något att satsa på.

Nu väntar ett ännu tuffare arbete än det som föreningen trodde sig stå inför när en ny styrelse valdes för två veckor sedan.

– Det finns ingen sten som är för liten att vända på. Landskronaföretagen och Landskronaborna vill ha den här klubben med allt vad den står för. Jag vet att vi har ett starkt stöd hos kommunen, även om jag förstår att kommunen inte kan elda med pengar.

– Samtidigt måste jag säga att det trots allt enbart är positiva ordalag. Vi har fått hundra nya medlemmar på kort tid utan att vi egentligen ha gjort något.

Den nya styrelsen har också presenterat en ny styrmodell för föreningen där stab och kansli är navet.

"Vi väljer att gå från en hierarkisk struktur baserad på formella grupper, rapportering och mötesformer till en nätverksbaserad struktur", står det att läsa på hemsidan.

Urban Jansson utvecklar:

– Styrelsen kommer inte att lägga sig i laguttagningar eller värvningar. Så länge man håller ekonomin så ska proffsen få sköta det. Vi ska inte lägga oss i vem som spelar på planen utan hålla oss långt från det.

Då är det Peter Swärdh som ansvar för fotbollen?

– Just nu har vi Peter Swärdh men personer kommer och går. Poängen är att det ska in i organisationen. Landskrona BoIS är fortfarande ett skyltfönster så vi ska ha in spelare som vi kan fostra, utveckla och kanske sälja. Vi har inte sålt en spelare på hur länge som helst. Det är en intäktssida som man på den här nivån inte klarar sig utan.

Ambitionen är också att lägga mer krut på spelarutvecklingen.

– Bortsett från att vi ska ligga kvar i superettan så måste vi nysatsa på ungdomssidan. Där finns det mycket att göra. Tyvärr kostar det mycket pengar men då får det göra det. För ska man få ordningen på en sådan här verksamhet så måste det vara professionellt hela vägen.

– Vi kan inte leva ur hand i mun utan det måste finnas en längre plan, säger Urban Jansson.