Just detta är ett återkommande tema i mittenpolitiken.

På 60-talet odlade Bertil Ohlin (FP) och Gunnar Hedlund (C) sin mittensamverkan. Vid Uppsala möte 1973 satte Centerns ungdomar i sista stund stopp för det samgående Thorbjörn Fälldin (C) och Gunnar Helén (FP) så hårt trodde på. Under de borgerliga styrena 1976–1982 hävdade mittenpartierna med emfas hur viktigt det var att regeringen hade sin tyngdpunkt i mitten