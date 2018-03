Varför debatteras så sällan musikalisk kolonialism?

Bastard Barock ALBUM. Not in my backyard

På pappret en perfekt platta, i praktiken en bit kvar: ”Not in my backyard” är barockgruppen Bastard Barocks skarpa inlägg i den debatt om konstmusikalisk kolonialism som borde föras betydligt oftare på konsert­hus och kultursidor. Ni vet, på samma sätt som man analyserar Marvelfilmen ”Black panther”, eller med självklarhet pratar postkoloniala perspektiv inom bildkonst, scenkonst och litteratur.

Istället får den klassiska musiken ofta slinka undan, trots en lång historia av exotiserande flörtar med det ”österländska” som i Mozarts turkiska militär­marscher eller senromantikens orientalismer. Men med det här gänget unga, svenska musiker blir det ändring på det.

På ”Not in my backyard” möter ottomansk konst­musik från 1800-talet barocka fransmän som Rameau och Lully medan filmmusik­kompositören Ennio Morricones ”The Ecstasy of Gold” och Moondogs ”Sandalwood” promenerar in på samma musikaliska kabaret­scen som Heinrich Biber, född 1644.

Barock­bastarderna spelar allt från samma hjärterot och den myllrande mixen är lika ovanlig som klockren. Man stöter på problem först när den svenska ensemblen på trevande engelska läser konstnärlige ledaren Marcus Strands texter mellan instrumentalspåren. Gestaltningen haltar, även om berättelserna om en turkisk pojksoldat, en slav, amerikanska ur­invånare och makthungriga européer och kolonisatörer är drabbande. Här hade man behövt hitta en annan, kanske sjungande form för att skivan inte skulle snubbla på ambitionerna. Men så fort bandet ägnar sig åt musiken är varje invändning bortblåst.

Barokksolistene: The alehouse sessions (album)

Rebaroque: Variations (album)