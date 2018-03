Vengaboys och Bröderna Olsen julshowar i Malmö

En blandning av ”We're going to Ibiza” och ”Fly on the wings of love” ska skapa julstämning på Clarion Hotel Malmö Live i vinter. Julbordet ”Christmas all around the world” kommer nämligen att gästas av eurodancegruppen Vengaboys och ESC-vinnarna Bröderna Olsen.