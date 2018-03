Känslan av att vara en kropp och ingenting annat

Roxane Gay får Maria G Francke att reflektera över sitt eget kroppsgnäll.

Roxane Gay BOKEN. Hunger – historien om (min) kropp. Övers Emö Malmberg. Albert Bonniers förlag.

Det är en högst vardaglig scen. Roxane Gay sitter på ett hotellrum med sin bästa vän och dricker vin. Vännen vill så gärna måla Roxanes naglar med rosa nagellack. Det är en filmscen vi sett flera gånger – kvinnor förfestar och sminkar sig tillsammans. Kanske har vi också varit en av de kvinnorna. Men Roxane Gay spjärnar emot. Tills hon inte gör det längre. Och då blir hennes tumnagel rosa.

Det är en högst vardaglig scen, men ändå så apart i Roxane Gays liv. Nästa dag sitter hon på flyget och viker in sin tumme i handflatan för att ingen ska se, och hon skäms. För sådana som hon får inte lov att göra sig fina på det sättet, fåfängan är andra förunnad.

"Hunger – historien om (min) kropp" är en memoar över en kropp. Inne i kroppen finns minst en människa. Gay citerar Oprah Winfrey: "Inuti varje överviktig kvinna finns den kvinna hon vet att hon kan bli". Det söta barn hon en gång var, och som passade perfekt in i den "snygga" familj hon växte upp i är också där. Kanske kommer en annan kvinna att träda fram så småningom – hon som mer än gärna målar naglarna, och klär sig i fina färger. Hoppet lever.

Roxane Gay vägde som mest 262 kilo. Med sina 190 cm är hon alltså en kvinna som tar plats. Ändå är hon osynlig, och det inte för att hon klär sig så anonymt som möjligt. Människor ser rakt igenom henne. Vill inte möta hennes ögon.

Hur blev det såhär?

Vi som har läst henne tidigare känner till historien. När hon var tolv år gammal blev hon våldtagen av killen hon var kär i, och hans kompisar, i en stuga i skogen. Efter det började hon äta. Mycket. Hon byggde ett portabelt fort åt sig för att ingen skulle kunna skada henne igen, och för att hon skulle kunna gömma sin hemlighet djupt därinne. Trots traumat gjorde hon akademisk karriär och långt upp i vuxen ålder började hon prata och skriva om vad hon varit med om. Men även om det inte längre fanns någon hemlighet att bevara bestod fortet.

Roxane Gay är 43 år och varje vaken stund är hon medveten om sin kropp. Medveten om andras blick på den, och sin egen blick. Antingen håller hon på att gå ner i vikt, eller också upp igen. Hon vet att hon behöver gå ner, annars kommer inte hennes kropp att orka. Hon hatar att fysiken ska betyda så mycket. Varje dag blir ett misslyckande. Hon vaknar fet, går och lägger sig fet.

Att gå ut genom dörren innebär en stor ansträngning – enklast hade varit att stanna hemma.

Numera är Roxane Gay hyllad författare och föreläsare. Hon syns i medierna och är ett känt namn. Hon är stolt över vad hon åstadkommit men skäms fortfarande när hon är ute bland folk. Att gå ut genom dörren innebär en stor ansträngning – enklast hade varit att stanna hemma.

"Hunger" är full av upprepningar, det är tydligt att den delvis består av texter som publicerats tidigare och de är inte helt smidigt sammanfogade till en helhet. Detta är alltså inte världens bästa bok. Men Roxane Gay målar med enkla medel – rättframt språk, korta kapitel – fram känslan av att vara instängd i en kropp, känslan av att vara en kropp och ingenting annat. Det är omöjligt att inte engagera sig.

Jag har som vana att sätta postitlappar i böcker när jag läser och "Hunger" är helt sned av alla lappar jag proppat in i boken. Det kan handla om särskilt fina formuleringar, som när hon beskriver alla de gånger under ungdomsåren hon bryter ihop med orden "Jag hade ett välfinansierat sammanbrott". När hon var ung insåg hon det inte, men nu gör hon – att hon är privilegierad. Varje gång hon har klappat igenom har hon haft en familj som tagit emot henne och baxat henne på rätt köl igen. Under studieåren var hon alltid pank, men aldrig fattig.

Men oftare handlar mina komihåglappar om skildringar av saker som Gay varit med om. Hon är alltid nervös för begränsningarna hennes kropp åstadkommer. När hon var ute på en bokturné i samband med lanseringen av "Bad feminist" hade hon en skräckupplevelse i en bokhandel i New York. Scenen var en halvmeter hög och det fanns inga trappsteg. Medan de andra paneldeltagarna elegant svingade sig upp fick hon kämpa i flera minuter innan en man erbjöd henne sin hand och hjälpte henne upp. Väl där insåg hon att stolarna var så små och klena att hon var tvungen att liksom huka sig över den för att inte sätta hela sin tyngd på sitsen. Av ren förödmjukelse kräktes hon i munnen och var tvungen att svälja, där på scenen, framför publiken. Efter två timmar kollapsade hon gråtande på hotellrummet med brännande lårmuskler. Med denna ingående beskrivning drar hon in mig i sin värld, och hon hjälper förhoppningsvis också mig att förmedla vidare det obehag som en så stor kropp kan orsaka för bäraren. Detta är inte slapstick – det är skräck.

En styrka hos "Hunger" är de populärkulturella referenserna. Till reality-tv:n som gärna gör program om tjockisar som ska tävla i att gå ner i vikt. Till veckotidningar där kändisar "visar upp" sina kroppar efter graviditeter eller bantningskurer. Till kroppsaktivismen som hon har ett komplicerat förhållande till: eftersom hon inte accepterar sin egen kropp passar hon inte in i denna rörelse.

Hon har två garderober – en med kläder hon tycker om, och en annan med kläder hon använder.

Jag tänker på mitt eget futtiga kroppsgnäll medan jag läser Roxane Gay. Hon har två garderober – en med kläder hon tycker om, och en annan med kläder hon använder. Den första är färgglad och rolig, den andra innehåller bara uniformsliknande plagg – mörka jeans, tröjor och storskjortor. Kläder i vilka hon kan gömma sig, och radera sitt kön.

Medan jag läser betraktar jag mina knallrosa naglar, som är en självklarhet för mig. Jag tänker på mina färgglada kläder, på att Roxane Gay visserligen är privilegierad, men att jag också är det, på ett annat sätt.