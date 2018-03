"Jag tror att det blir ett Mayka-år"

Med en mörkare och mer melankolisk musik gör Mayka från Death Team solodebut. Hennes stora utmaning i och med de egna släppen? Att ha kul.

Tillsammans med Johen Rafael Tilli har Maja Edelbring, med artistnamnet Mayka, gjort sig känd i duon Death Team. Med hits som "Fucking bitches in the hood" och "Gold" har de hyllats i både Sverige och utomlands, men nu lägger de projektet på is.

I stället satsar Mayka på en solokarriär och den 23 mars släpper hon singeln "Rich".

– Min egen musik är lite mörkare och tyngre och lite mer melankolisk. Det är inte lika 90-tal, men det är fortfarande jag som sjunger och det är fortfarande i genren pop, berättar hon.

– Från början handlade låten som ett relationsscenario, där någon stajlar och visar upp sina pengar, och bara bryr sig om framgång. Men ett år senare, när låten verkligen har landat, känner jag att den handlar om mig. Jag måste sluta jaga framgång och vara mer här och nu, fokusera på skapande i stället för att försöka nå en massa karriärmål, berättar hon.

Redan innan bandet Death Team bildades arbetade Mayka på egen musik, med målet att slå igenom och ta sig ut till de stora scenerna. Men kraven inifrån blev för stora och Mayka blev utbränd.

– Då gjorde jag det mesta själv, det fanns inget team som jag jobbade med och jag hade inte verktygen som jag egentligen behövde. Nu har jag mer "skills" och mer backning av människor, men det är klart att jag är rädd för att det ska bli mycket inre stress, säger hon.

Och även när hon varit i en duo har hon känt att längtan efter att prestera har styrt livet för hårt.

– Jag är trött på det, jag vill bara leva ett bra liv och skapa för att det är kul och så får det bära mig vart det vill, säger Mayka.

Hon hoppas hinna släppa ytterligare en singel före sommaren och därefter en ep. Dessutom ska hon arbeta med det visuella.

– För mig är halva grejen konceptutveckling, att tänka kreativt hur det ska se ut, videor och pr-kupper. Death Team har hela tiden jobbat som ett produktionsbolag och ägnat halva tiden åt att hitta på roliga grejer.

TT: Vad händer med Death Team nu?

– Vi har kvar Death Team men vi fokuserar inte så mycket på det nu, vi har jobbat så himla intensivt de senaste åren, men båda tycker det är kul att ha andra projekt också. Vi låter det svalna av lite, sedan får vi se när det drar igång igen.

– Jag tror att det blir ett Mayka-år, säger hon.