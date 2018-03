Live: debatt om svenska värderingar i Lund

Klockan 20 börjar en livesändning från Debatt i Lund – denna gång om svenska värderingar, vad som egentligen är specifikt svenskt och vad som sker när det svenska samhället, som ofta beskrivs som sekulärt, möter människor från religiösa klansamhällen.

Du kan se livesändningen i sändaren nedan.

Moderator är Lars Mogsensen. Med i den akademiska talkshowens panel under onsdagen är Qaisar Mahmood, författare till boken ”Jakten på svenskheten”, Bi Puranen, vid institutet för Framtisstiduer och World Value Studier, journalisten och författaren Per Brinkemo samt Dan-Erik Andersson, lektor i mänskliga rättigheter.

Debatten äger rum på Café Athén, AF-Borgen, Lundagård. Det är kostnadsfritt och dörrarna öppnar klockan 19.30 – först till kvarn gäller om man vill gå dit och kolla.

I presentationen om debatten ”Jakten på svenskheten – finns det svenska värderingar?” står följande: ”Det talas allt oftare om att Sverige måste stå upp för svenska värderingar. Men vad menas med det, vad är specifikt svenskt? Finns det någon svenskhet eller handlar det mer om vilka lagar som styr Sverige? I internationella mätningar framstår svenskar som extremt sekulära och individualistiska. Vad betyder det i mötet med människor från religiösa klansamhällen?”.