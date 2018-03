Artisterna och låtskrivarna Pharrell Williams och Robin Thicke förlorade en rättslig strid 2015 mot Marvin Gayes familj. Duon anklagades då för att ha kopierat musikikonens klassiker "Got to give it up" från 1977 på hitten "Blurred lines" från 2013.

En appellationsdomstol slår nu fast den tidigare domen som säger att Robin Thicke och Pharrell Williams ska betala 5,3 miljoner dollar. Dessutom ska 50 procent av kommande royalties från "Blurred lines" gå till Marvin Gayes tre barn.