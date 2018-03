Paul Auster förnyar sig själv

Paul Auster har på ett överraskande sätt förnyat sig själv. Lars-Håkan Svensson läser en tegelsten som egentligen är fyra romaner i en.

Paul Auster BOKEN. 4321. Övers Ulla Roseen. Albert Bonniers förlag.

Sedan debuten 1985 har Paul Auster skrivit runt femton romaner (samtliga översatta till svenska) och får vid det här laget ses som ett väl inarbetat varumärke. En Auster-roman skildrar på korthuggen, vägvinnande prosa hur en manlig hjälte, gärna en författare, dras in i en gåtfull film noir-inspirerad intrig där slumpen är medaktör. Och inte sällan visar sig texten vara en roman i romanen, skriven av en av dess gestalter.

Detta är en lätt orättvis men inte helt osann karakteristik av en Auster-roman. Vad som också är sant är att denna romanmodell väckte stor entusiasm när den var ny, så stor att den trägne Auster-läsaren – jag är en sådan – för varje ny bok hoppas att något ska ha hänt så att magin återuppstår. Som nu, när "4321, Austers första roman på sex år som utkom i USA i fjol lagom till Austers 70-årsdag, föreligger på svenska i Ulla Roseens översättning. Är det den förnyelse vi har väntat på?

Auster har definitivt ändrat på ett och annat. Inte så att själva grundstoffet är nytt. Huvudpersonen, Archie Ferguson, är en yngling från Newark, Austers hemstad, som både kan och vill skriva, möter kärleken, bildar sig och lär känna städernas städer, New York och Paris. Detta har vi stött på förr men inte i detta format – 945 sidor – och inte på detta lediga språk: långa, entusiastiskt framforsande meningar som ibland löper över en hel sida och som Roseen skickligt återuppfinner på svenska. Här möter vi en Auster vars entusiasm för den gripbara verkligheten ibland kan få honom att framstå som en sentida ättling till Dickens.

Fast inte helt. Det visar sig att den mystiska titeln – vars exakta innebörd förblir oklar ända tills läsaren går i mål – hänger samman med att Ferguson uppträder i fyra upplagor, en omförhandling av John Fowlers gamla knep med tre jämbördiga romanslut. I inledningskapitlet får vi ta del av Fergusons genealogi men därefter gestaltar sig hans liv på fyra olika sätt. Varje huvudkapitel har alltså fyra underavdelningar och varje underavdelning skildrar de olika faserna av hjältens uppväxt och tidiga ungdom på fyra olika sätt. Hans familjemedlemmar och många av hans vänner är desamma men deras personligheter och livsöden och hjältens egen utveckling växlar. I praktiken läser vi alltså fyra romaner och bebor fyra alternativa världar. I en version växer hjälten upp i Newark, i en annan i Montclair, i en tredje i Maplewood, i en fjärde i West Orange. Det är en berättarmetod som kan vara litet förvirrande eller i varje fall frustrerande: när man börjar ett nytt kapitel måste man erinra sig vad som hände i just den enskilda tråden för 100 sidor sedan och när berättelsen når fram till en cliffhanger måste man först läsa 100 sidor om andra ting innan man får veta hur det gick sen.

Det är inte sitt eget liv Auster skildrar men han begagnar sig i stor utsträckning av egna erfarenheter. Den fyrdubble hjälten Ferguson – han är jude men hans släkt har av en bekväm immigrationstjänsteman begåvats med ett gaeliskt släktnamn – växer upp i New Jersey, studerar i New York, när en obetvinglig lust att skriva och en outsläcklig passion för Paris och allt franskt. Bekantskapskretsen består både av autentiska kämpar från studentupproret 1968 och av figurer ur Austers tidigare romaner. 1960- och 70-talets stora händelser prickas in en efter en: morden på bröderna Kennedy och Martin Luther King, kravallerna vid Columbia, dödsskjutningarna vid Kent State. Och så ses det en ohygglig massa film, som i andra av Austers böcker.

Det är svårt att inte ryckas med av denna kalejdoskopiska återblick på ungdomsrevoltens guldålder. Auster är en genuin berättare och den muntligt präglade berättarform han använder här passar honom väl, långt bättre än det hårdkokta postmodernistiska idiom som han har fått hård kritik för. Den passar kanske till och med alltför väl: vissa passager har blivit alltför utförliga och hade med fördel kunnat kortas ner.

Det ymniga flödet har en annan nackdel i en roman som likt "4321" vill demonstrera att ett och samma utgångsläge med tillfälligheternas benägna bistånd kan resultera i högst varierande livsöden. En romanförfattares uppgift är, som en annan minst lika känd författare från Newark, Philip Roth, har sagt, ”att kila in ett medvetande i verkligheten”. I det här fallet skulle det alltså röra sig om att ge röst åt fyra olika medvetanden men för det allra mesta är det Paul Austers trivsamma, ibland melankoliska, ibland entusiastiska röst man hör.

Trots dessa reservationer ångrar jag absolut inte de timmar jag har tillbringat i de fyra Fergusonarnas sällskap. Paul Auster har på ett överraskande sätt förnyat sig själv inför sin 70-årsdag och presterat ett på det hela taget mycket vitalt äreminne över sin ungdoms lidelser och strider. Kärleken, det på papper skrivna och tryckta ordet och döden kan inte klaga över den uppmärksamhet de får här. Och inte metafiktionen heller även om det dröjer ända till de sista sidorna innan Auster ger den sin tribut.