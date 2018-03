Malmö Redhawks tappade tvåmålsledning och Frölunda kom tillbaka och vann andra mötet i kvartsfinalserien med 5-4.

ISHOCKEY

SM-kvartsfinal 2:7

Malmö Redhawks-Frölunda 4-5

Redhawks kom ut som riktigt hungriga hökar i hemmamötet. Men det var Frölundas indianer som genom en överraskningsattack fick utdelningen inledningsvis.

Kapten Joel Lundqvist bökade och bökade. Slutligen lyckades han fajta in 1-0 Oscar Alsenfelt i den elfte matchminuten.

Hemmalaget gav dock inte tappt utan fortsatte att trycka på vilket skottstatistiken i första perioden – 17-2 – indikerade.

Erik Forssell snärtade in kvitteringen efter 14.20 och knappa fyra minuter senare kom 2-1.

Ett klappklapp-anfall där Christoffer Forsberg snyggt la pucken till en friställd Lukas Haudum som fixade Malmöledning. Ett riktigt vackert mål i gammal, god Sovjetstil som avslutade säsongens bästa period.

Frölunda studsade tillbaka både spel- och målmässigt. Kvitteringen kom drygt fem minuter in i andra perioden. Adam Almquist var den som såg till att det blev 2-2 och match igen.

Robin Alvarez tillhörde målskyttarna i det lyckade förstamötet i Göteborg. Nu höll han sig påpassligt framme igen och slog in en skottretur 5.24 in i den tredje perioden. 3-2 och Frölunda riktigt under press.

Det lossnade även för Rhett Rakhshani. Efter 11.08 slog han liggande i målgården in 4-2 för Redhawks men inte ens videogranskning kunde hjälpa Frölundamålvakten Johan Gustafsson. Axel Wemmeborn och Robin Alvarez assisterade.

Glädjen blev inte långvarig. 29 sekunder fixade Sebastian Stålberg 3-4.

Frölunda hade vittring och kvitteringen till 4-4 kom även – Carl Grundström – med knappa sju minuter kvar att spela då Rhett Rakhshani satt i utvisningsbåset.

Även Robin Alvarez hamnade i utvisningsbåset och han hade knappt hunnit in på isen när Rasmus Dahlin gav Frölunda ledningen med 4-5 då 2.14 återstod av ordinarie tid.

8 130 åskådare kom till Malmö arena.