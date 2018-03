Redhawks tappade tvåmålsledning: ”Känns bara sjukt tomt”

Malmö Redhawks tappade tvåmålsledning och Frölunda kom tillbaka, vann andra mötet med 5-4 och kvitterade till 1-1 i kvartsfinalserien. – Nu känns det bara sjukt tomt, sa Redhawks lagkapten Fredrik Händemark.

Redhawks hade 4-2 med dryga åtta minuter kvar att spela.

– Då ska vi knyta ihop. Men det kommer nya matcher, det är bara att bryta ihop och komma igen. Match igen på fredag, försökte Händemark.

– Egentligen gör vi en bra match. Vi har höga toppar men för djupa dalar. Vi måste vara neutralare och på det sättet spela hem den här matchen.

Redhawks kom ut som riktigt hungriga hökar i hemmamötet. Men det var Frölundas indianer som genom ett överraskningsanfall fick utdelningen inledningsvis.

Kapten Joel Lundqvist bökade och bökade. Slutligen lyckades han jobba in 1-0 Oscar Alsenfelt i den elfte matchminuten.

Hemmalaget gav dock inte tappt utan fortsatte att trycka på vilket skottstatistiken i första perioden – 17-2 – indikerade.

Erik Forssell snärtade in kvitteringen efter 14.20 och knappa fyra minuter senare kom 2-1.

Ett klappklapp-anfall där Christoffer Forsberg snyggt la pucken till en friställd Lukas Haudum som fixade Malmöledning. Ett riktigt vackert mål i gammal, god Sovjetstil som avslutade säsongens bästa period som borde inneburit en betydligt större ledning.

– Vi ägde den perioden, grymt kul, som det ska va, sa Händemark.

Frölunda studsade tillbaka både spel- och målmässigt. Kvitteringen kom drygt fem minuter in i andra perioden. Adam Almquist var den som såg till att det blev 2-2.

Robin Alvarez tillhörde målskyttarna i det lyckade förstamötet i Göteborg. Nu höll han sig påpassligt framme igen och slog in en skottretur 5.24 in i den tredje perioden. 3-2 och Frölunda riktigt under press.

Det lossnade även för Rhett Rakhshani. Efter 11.08 slog han liggande i målgården in 4-2 för Redhawks men inte ens videogranskning kunde hjälpa Frölundamålvakten Johan Gustafsson. Axel Wemmenborn och Robin Alvarez assisterade.

Nästan alla av de 8 130 i Malmö arena trodde Malmösegern var klar.

– Det trodde jag också. Vi ska spela av den här matchen. jag vet inte vad jag ska säga, menade Alvarez.

Glädjen blev inte långvarig. 29 sekunder fixade Sebastian Stålberg 3-4.

– Det är för dåligt, erkände Alvarez.

Frölunda hade vittring och kvitteringen till 4-4 kom även – Carl Grundström – med knappa sju minuter kvar att spela då Rhett Rakhshani satt i utvisningsbåset.

Även Robin Alvarez hamnade i utvisningsbåset och han hade knappt hunnit in på isen när Rasmus Dahlin gav Frölunda ledningen med 4-5 då 2.14 återstod av ordinarie tid.

Matchavgörandet.

– Synd att vi inte kan ta tillvara på ett så bra läge, sa Robin Alvarez.

– Men vi får vinna i Göteborg igen istället. Det är så jämnt och 1-1 efter två matcher är kanske inte så mycket att klaga på. Men vi hade chansen till ett jättebra läge.

Malmö Redhawks-Frölunda 4-5