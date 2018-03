Sango rör sig obehindrat mellan klubben och bingen

Sango ALBUM. In the comfort of

Sango hittade till Brasilien bakvägen, via datorspelet Call of duty. Hänförelsen blev omedelbar. Långt innan Seattle­bon ens satt sin fot i landet började han redogöra för förtjusningen i sin musik, bland annat genom att använda samplingar av baile funk, den Rio de Janeiro-­lokala genre som ibland kallas för Brasiliens dancehall. Idag är det de latinska rytmerna ihop med r&b och inslag av rap som utgör kärnan i Sangos sound.

Den 26-årige producenten och dj:n ingår i Soulection, ett mångsysslande kollektiv och skivbolag bland annat känt för sina radioprogram. Gängets fingertopps­känsla när det kommer till modern elektronisk soul har gjort att dem till en institution inom nischen "elektronisk feel good som kan röra sig obehindrat mellan klubb och sovrum".

När det begav sig 2013 beskrevs Sangos debutalbum "North" av The Fader som "lite som en långsamt stigande manet." Nya albumet, "In the comfort of", har varit ett pågående arbete under flera år och bär en känsla av att metodiskt ha mediterats fram. Han har inte flutit iväg från grundstämningen, utan snarare sjunkit djupare ner i den.

Rösterna på albumet, det vill säga olika siden­stämband utlånade av bland annat JMSN, Midnight, Xavier Omär och James Vincent McMorrow (majoriteten snubbar), får låtarna att ordentligt sticka ut även i den skarvlösa, stämnings­trogna helheten. Särskilt "Twogether", med Jesse Boykins II, är en njutning. Singeln "Dance for blessings" är ett av flera spår utan sång, ett mille-feuille-­bakverk av olika rytmer, vars titel med fördel kan tolkas som en uppmaning.

