Carolina Söderholm: Få har betytt så mycket för det svenska glasriket

Med slingrande ormar, tulpaner och kattkvinnor revolterade Ulrica Hydman Vallien (1938–2018) mot glaskonstens traditioner - och gjorde den folkkär på kuppen. Ständigt i färd att pröva nya idéer, var hon mitt i arbetet när hon i onsdags hastigt gick bort i hemmet i småländska Åfors, bara några dagar före sin 80-årsdag.

Få har betytt så mycket för det svenska glasriket. Likt en outtröttlig motor har hon som formgivare drivit produktionen vidare genom framgång och kris, allt sedan debuten som glaskonstnär 1972.

Men det var som keramiker hon inledde sin bana. Född i Stockholm 1938 studerade hon på Konstfack 1958–62, där hon också träffade sin livspartner, glaskonstnären Bertil Vallien. Redan hennes tidiga keramik var full av en humor och skaparlust, som sprängde ramarna för det konventionellt vackra och funktionella. Hennes formspråk var motsatsen till modernismens motto, less is more. Slösande generös med färg och fantasi ville hon istället mer av allt. Alltid nyfiken på nya material och tekniker, arbetade hon i bland annat textil och akvarell, men även med större designuppdrag.

Kaxigt målade hon med pensel direkt på glaset, men lät också gravera eller blästra in sina motiv. I samarbete med skickliga hantverkare vid Åfors och senare Orrefors Kosta Boda glasbruk, utvecklade hon en glaskonst som förenade det konstnärliga och kommersiella, det unika och massproducerade. Med djupt engagemang för den svenska glasindustrins överlevnad, skapade hon arbete åt brukets många hantverkare.

I boken "Svenskt glas" beskriver designhistorikern Kerstin Wickman hur Ulrica Hydman Vallien experimenterade med båtfernissa och sockerlösning innan hon hittade rätt komponenter för sin glasfärg. Men också hur hon med det extremt tjockväggiga, rikt målade kabale-glaset tog fram sin egen teknik, som krävde det yttersta av glasblåsarnas kunskap. Mot kristallens skira perfektion ställde hon det skeva, expressiva och personliga, i ting formade för både vardag och fest.

Hennes bilder bottnade i myt och naivism, kärlek, mörker och dröm, befolkad av gåtfulla kvinnor, sagodjur och ormen som symbol och totem. Nu finns hon inte mer, men hennes paradisvärld i glas lever vidare.