Dions öronproblem stoppar konserter

Den kanadensiska artisten Celine Dion tvingas ställa in ett antal konserter i Las Vegas på grund av en öronsjukdom.

Sångerskans öronproblem, som hon hittills har medicinerats för, har blivit värre – och en mindre operation är nästa steg för att lösa hälsoproblemet.

Från den 27 mars till den 18 april har Celine Dion ställt in samtliga konserter i Las Vegas, men i maj väntas hon vara tillbaka på scen.

"Jag har inte haft särskilt mycket tur på sistone. Jag ber om ursäkt till alla som planerade en resa till Las Vegas för att se min konsert" skriver Celine Dion på Facebook.

Dion är främst känd för megahiten "My heart will go on" och har sålt runt 250 miljoner skivor.