Felfritt kortprogram av Majorov

Det blev inget OS för konståkaren Alexander Majorov trots en sjundeplats i EM i januari.

I stället har svensken laddat för VM i Milano.

Och det började bra. Han åkte ett i stort sett felfritt kortprogram och satte alla sina hopp – den inledande kvadrupeltoeloopen, en trippelaxel och avslutningsvis kombinationen med trippelhopp i flip och toeloop.

Majorov belönades med 82,71 poäng och är klar för lördagens fria program.

– Jag ska nu inte vara för glad för idag, utan få in normala rutiner till det fria programmet och tagga ner lite och spara på krutet till på lördag, säger Majorov till C More.

– Det fria programmet är mentalt enklare och där har man råd med misstag. Det har man inte i det korta programmet.