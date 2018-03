När den israeliska författaren Dorit Rabinyan framträder på Internationell författarscen på Göteborgs stadsbibliotek vill hon inte tala om sin uppmärksammade bok ”Alla floder flyter mot havet” ( recenserad i Sydsvenskan den 12/3 ) som om den vore en kärlekshistoria, vilken som helst. Jag är en mycket politisk författare, betonar hon. Här har vi en muslimsk palestinier och en judisk israeliska som endast kan älska varandra i New York, eller i varje fall utanför det land som binder dem vid varandra. Den kommer inte att sluta väl, denna kärlek, de begränsningar som den gamla konflikten lägger på dem borrar sig in i dem och tar över. New York blir en parentes, ett bittersött undantagstillstånd av förbjuden kärlek.