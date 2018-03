Insamling finansierar Ionnalees världsturné

Artisten Ionnalee, även känd från Iamamiwhoami, åker på världsturné tack vare fansen.

Den svenska sångerskan ville turnera med sitt senaste album "Everyone afraid to be forgotten", men ekonomin satte käppar i hjulet. Så artisten startade en kickstarterkampanj och satte upp ett mål – når hon 375 000 kronor blir turnén verklighet.

På ynka fem dagar blev drömmen sann, och när kampanjen avslutades för en vecka sedan hade målet uppnåtts med råge. Hela 750 000 kronor har artisten fått i stöd av sina fans, uppger hon ett pressmeddelande.

Den efterlängtade världsturnén börjar i London den 9 maj, och givetvis sker ett av turnéstoppen i hemlandet – vilket innebär att Jonna Emily Lee som hon egentligen heter gör sin första Sverigespelning sedan 2012.