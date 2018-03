Varningar har inte saknats då det gäller personliga uppgifter i sociala medier. "Om du inte är säker på vad som är produkten, så är det du" och liknande budskap har upprepats till leda på senare år. Ändå har det inte blivit någon livligare diskussion om att många av de populäraste tjänsterna på nätet är gratis just eftersom användarna bidrar med information som har ett värde för andra parter.

När debatten väl rivstartade i veckan stod det klart att de senkomna reaktionerna kan ha haft ett pris politiskt. Personlig information från miljoner konton på Facebook tycks ha använts för att påverka det amerikanska valet. Och det kan inte uteslutas att liknande aktioner har riktats mot andra politiska processer.

Avslöjandena kretsar kring brittiska företaget Cambridge Analytica som via en särskild app har samlat in information om 50 miljoner Facebookanvändare. Enligt en tidigare anställd har uppgifterna sedan använts för att skicka riktat material och hjälpa Donald Trump att vinna presidentvalet 2016.

Facebookgrundaren Mark Zuckerberg tog till orda i frågan först då den redan väckt reaktioner på högsta politiska nivå. Brittiska premiärministern Theresa May uttrycker sin oro och amerikanska senatorer kräver att Zuckerberg vittnar inför kongressen. Till råga på allt kom han inte med några särskilt lugnande besked när han på onsdagen lät sig intervjuas av CNN

Zuckerberg radar upp exempel på åtgärder som Facebook har vidtagit för att skydda personlig information. Och han lovar ytterligare skärpningar av säkerheten för att undvika att uppgifter missbrukas. Han medger rent av att Facebook var för dåligt förberett på försök till politisk påverkan från andra länder i samband med presidentvalet i USA.

Men det är och förblir en omvändelse under galgen. Trovärdigheten är inte den bästa när integritetsfrågan sent omsider lyfts av en nätjätte vars framgångar bygger på just försäljning av målgruppsdata till annonsörer.

I värsta fall är Cambridge Analyticas missbruk av personliga uppgifter bara toppen av ett isberg.

"De senaste åren har vi bevittnat en rad anmärkningsvärda propagandaoperationer i länder som Ukraina, USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland", skriver tre svenska experter på sociala medier på DN Debatt (22/3). Främst har det handlat om robotkonton i sociala medier och riktad reklam som endast mottagaren ser, så kallad dark advertising, konstaterar de.

Medvetenheten om sådana kampanjer behöver öka inför det svenska valet i höst.

Det finns skäl att vänta sig olika försök till påverkan utifrån. I sociala medier kan det handla om alltifrån nätverk av utländska robotkonton till riktade fejknyheter.

Men liknande försök till påverkan i lönndom kan också komma från politiska aktörer i Sverige.

I sammanhanget bör nämnas att Cambridge Analytica tidigare har kontaktat C, L, KD och M för att erbjuda sina tjänster. Partierna tackade nej, men det innebär inte att risken är avvärjd för fula påverkansförsök.

Dold, riktad politisk reklam används redan i Sverige, konstaterar debattörerna i DN. De efterlyser transparens från riksdagspartierna inför valet i fråga om vilka metoder som används för att nå ut till väljarna.

På goda grunder. Flera partiledare har redan uttalat oro för att valrörelsen blir smutsigare än vanligt. Men låga argument och fula personangrepp är inte det enda som kan solka ned val. Påverkansarbete som pågår i det fördolda på nätet hör också till politikens mer svårförsvarbara grepp.

Helt går det inte att undvika fulspel i sociala medier inför valet. Det behövs större uppmärksamhet kring vad som sker och vilka som kan ligga bakom. Mycket kan vara vunnet med en kombination av mer öppenhet från partierna och mer källkritik från väljarna.