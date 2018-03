Oskarshamn ordnade avgörande möte

Oskarshamns drömmar om en kvalplats till SHL lever. Tacka Jonas Engström för det. Lagkaptenen gjorde två tidiga mål och visade vägen till 4–1-segern mot Leksand – som innebär ett tredje och avgörande playoffmöte.

Sju mål på totalt 57 matcher den här säsongen. Nej, Jonas Engström är inte lagkapten i Oskarshamn tack vare ett giftigt målskytte.

– Jag bidrar med det hårda jobbet hela tiden, kul att få in en puck då och då, sade han till C More.

Och det var just det han fick i den första perioden. Två gånger om, dessutom:

+ 1–0 efter 12.50, efter en fin diagonalpassning av Filiph Engsund.

+ 2–0 drygt två minuter senare, efter att Engström plockat upp en retur, rundat kassen och fått in pucken via Leksandsmålvakten Robin Rahms ben.

I den andra perioden satte Rögle-lånet Lucas Elvenes 3–0. Leksand reducerade i tredje perioden (Emil Bemström) och hade även möjligheten att i powerplay skapa rejäl nerv. Men där saknades stjärnan Mattias Ritola – 33 poäng på 47 grundseriematcher – som missade matchen på grund av skada.

I stället dundrade Marcus Björk in 4–1 med tio sekunder kvar.

Det återstår att se om Mattias Ritola är med i lördagens tredje och avgörande playoffmöte, som spelas i Leksand. Segraren där ställs sedan mot SHL-nästjumbon Mora i direktkval till SHL i bäst av sju matcher.