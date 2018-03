Ett av mina favoritkonton på Instagram består av en aldrig sinande buffé av män med skägg. Det är små skägg, stora skägg, välskötta skägg och vildvuxna skägg.

Den enda nackdelen med min sensuella tomteparad är bristen på interaktion: kontot tycks lida av en nästan tvångsmässig heterosexualitet. Så till den grad att det då och då slinker med en brud, helt utan ansiktsbehåring. Visserligen unnar jag mina medsystrar alla skäggiga karlar i världen, men just de här bilderna präglas av könsroller så mossiga att till och med Jimmie Åkesson skulle sätta ner foten.

Exempel på bild: Hon står på knä i en soffa, svankande, vänd mot väggen i försvinnande små spetsunderkläder. Han är påklädd och, ursäkta övertydligheten, skäggig. Han har tagit ett rejält grabbagrepp om hennes långa hår och hans grova hand ligger redo på hennes nakna skinka.

Så långt, så gott. Som Madonna sjöng redan 1990: “Nothing like a good spanky.”

Ofta när min bästa vän Ami fyllnar till berättar hon sanningar om livet. Hon sitter med ett glas rosé i handen och suger musten ur sin e-cigg med gräddkolasmak och säger saker som “Män längtar efter att objektifieras.” Kanske har hon rätt. Kanske är det dags att män slutar skaka av nervositet så fort man säger åt dem att de har vackra ögon under älskog.

Och nej, fler kalsongmodeller på reklampelare är inte ett steg i rätt riktning, det är blott pseudojämställdhet i kapitalismens tjänst, som inte påverkar det faktum att definitionen av heterosex är snäv.

Vad skulle hända om mannen på bilden vågade tala ur skägget och säga: Älskling, kan inte jag få testa att svanka en gång? Vad skulle hända om tjejen i soffan vände sig om och sa: Nähä du stumpan, nu är det faktiskt din tur att bli smiskad till månen och tillbaka.

Hur skulle det vara om detta omkullkastade blev synligt även utanför sänghalmen, så att vi till slut varken visste ut eller in eller manligt eller kvinnligt eller hetero eller homo?

Som ett av mina favoritskägg skulle ha sagt: “You may say I’m a dreamer but I’m not the only one…”