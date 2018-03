Växjö återtog kommandot mot Brynäs

Brynäs reste till Växjö med läge att sätta ordentlig press på det favorittippade hemmalaget. Ambitionen höll knappt halvvägs. Sedan bestämde Växjö vad som hände på isen, vann med 4–0 och leder nu kvartsfinalserien med 2–1 i matcher.

Mål i lagets samtliga powerplay, vinst och kvittering i matchserien senast – Brynäs visade att man har ambitionen att utmana Växjö i den här kvartsfinalen.

Denna gång spelade Gävlelaget fyra av matchens första 20 minuter med en spelare mer på banan. Spelet i powerplay fungerade fortsatt bra men målen uteblev. Fjolårets SM-finalist skapade väl så goda målchanser som hemmalaget under den första perioden men de båda målvakterna, Viktor Fasth i Växjö och David Rautio i Brynäs, höll sina nollor intakta.

Växjö vann även förra säsongens grundserie men förlorade då i kvartsfinalen mot Malmö. Att tappa den här matchen och tvingas resa till Gävle med 1–2 i matcher skulle förstås ha inneburit att SHL:s överlägsna seriesegrare hade hamnat under rejäl press. Smålänningarna jobbade frenetiskt med projektet att spräcka David Rautios nolla och knappt åtta minuter in i den andra perioden lyckades man. Växjö hann knappt inleda sitt powerplay innan Eric Martinsson skickade pucken i nät. 35 sekunder senare prickade Dennis Rasmussen in 2–0 och ännu en påminnelse om hur snabbt en scen kan förändras i ishockey var levererad.

Innan andra periodpausen kom även ett tredje Växjömål, den här gången från Robert Roséns klubba. 16–0 i skott till Växjö talade sitt budskap om den andra perioden.

4–0-målet satte Linus Fröberg i tom kasse. Växjö kan via en bortaseger i Gävle närma sig ett avgörande i den här matchserien. För Brynäs del gäller det att fortsätta vinna hemma och även komma på ett sätt att spela till sig en nödvändig bortaseger. Laget har under 120 minuters speltid i Småland gjort ett mål på landslagsmålvakten Viktor Fasth.