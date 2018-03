Den som vill se skillnaden på en slappt rutinmässig och en konstnärligt dynamisk iscensättning av samma verklighetsbaserade story kan jämföra biofilmen ”All the money in the world” med tv-serien ”Trust”. Ironiskt nog framstår då Ridley Scotts film som tv-mässig, alltså konventionell i ordets fyrkantigaste mening. Manusförfattaren Simon Beaufoy och regissören Danny Boyle, som tidigare samarbetat på Oscarvinnaren ”Slumdog millionaire”, har däremot producerat en grundligt researchad, välspelad, visuellt och berättartekniskt kraftfull tv-serie som sannolikt hade gjort sig ännu bättre på en stor biograf.