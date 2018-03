Inom kursen i hållbarhet och design har studenterna tagit fram varsin produkt som ska bidra till att framtiden blir mer hållbar. På utställningen där de visar projekten finns allt från olika filter och kombinerad kyl och frys till hållare för tabletter och en bärsjal som man kan hyra.

Årskurs två på produktdesignutbildningen i Malmö har satt ihop utställningen som går under namnet "2030 – There is no planet B".

Utställningen har invigning under lördagen och hela fredagen går åt till att fixa färdigt i lokalen. Christoffer Johansson och hans två klasskompisar Line Sandborgh och Ragnar Hagström visar runt i den nästintill färdiga utställningen, medan klasskompisarna fixar det sista.

– Vi fokuserar på att minska överkonsumtion, fixa bättre möjligheter att återvinna och minska matsvinn, säger Line Sandborgh.

– Vi behöver ju en mer hållbar framtid. Där är det viktigt hur vi som formgivare kan påverka, fortsätter Christoffer Johansson.

Med på utställningen finns allt från vattenkokare, filter för att rensa bort mikroplaster från vatten, stuprännor som renar regnvatten, tallrikar och kylskåp som ska minska matsvinn och cykelkärror som är anpassningsbara efter storleken på lasten.

Varje student har sitt egna projekt, men alla går under de fyra rubrikerna boende, resa, mat och konsumtion. Ragnar Hagströms projekt är ett hönshus som är anpassat för att ha på innergårdar i stan.

– Vi har förlorat relationen till var maten kommer ifrån. På det här sättet kan vi påminnas om det och kanske minska köttkonsumtionen, säger han.

Även projekt för att uppmuntra till yoga och mindfulness finns med på utställningen.

– Man kan uppnå en bättre livsstil och leva mer hållbart om man mediterar, säger Line Sandborgh.

Plast och tillverkningen av den är någonting som berörs i flera av projekten. Bland annat finns en maskin som tillverkar plast av överbliven mjölk.

– Plast bryts inte ner, säger Christoffer Johansson.

Ragnar Hagström svarar:

– Jo, men det tar 800 år...