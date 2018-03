Malmöpar åtalas för att ha smugglat in tramadol värt mångmiljonbelopp

Det gifta paret köpte in tramadol värt miljontals kronor i Spanien – som de sålde vidare i Malmö. Men allt rasade när maken fastnade i en poliskontroll. Nu ställs de inför rätta tillsammans med en tredje person.

Östra Hindbyvägen klockan 06.40 den 29 november ifjol.

En polispatrull stoppar en vit Audi, där föraren misstänks vara påverkad. Av allt att döma rör det sig om en rutinkontroll, 27-åringen är ostraffad sedan tidigare.

I mannens jackficka påträffas nio tabletter av det narkotikaklassade preparatet tramadol. Detta får polispatrullen att begära tillstånd om att genomföra husrannsakan i hans bostad.

När poliserna låser upp lägenheten med 27-åringens nycklar ligger hans jämnåriga fru fortfarande och sover. En specialsökhund rings in. Det ger jackpot – i tvårummaren säkras 37 342 tabletter det starkt beroendeframkallande läkemedlet.

Malmöparet verkar leva under ordnade förhållanden. Båda har jobb och fast bostad. Däremot uppger båda att de missbrukar tramadol. Frun berättar i förhör att hon fick det utskrivet av läkare på grund av hennes ryggbesvär, men snart utvecklade ett beroende.

Polisutredningen visar att paret i 1,5 år köpt in stora mängder tramadol från Spanien. I regel genom beställningar via postflödet – men även via resor där de själva smugglat in narkotikan i landet.

Totalt rör det sig om 544 500 kapslar tramadol värt uppåt 5,4 miljoner kronor i gatuledet. Det är en större mängd än vad tullverket beslagtog i hela landet år 2015.

Det gifta paret har suttit frihetsberövade sedan tillslaget i november. Den 5 januari anhölls makens barndomsvän för inblandning i härvan. Hans roll ska främst ha varit att kvittera ut postförsändelserna.

Barndomsvännen nekade inledningsvis till brott och påstod att han inte visste vad paketen innehöll. I ett försök att komma undan har han skrivit meddelanden på häktets rastgård för att få övriga misstänkta att ljuga om att han trodde att det var kläder i försändelserna.

”Säg kläder bara”, stod det på rastgårdens vägg och dörr ihop med de medmisstänktas namn.

Men häktespersonalen upptäckte klottret och nu används det mot honom.

De tre åtalade riskerar nu fleråriga fängelsestraff.