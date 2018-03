MTG knoppar av tv-verksamheten

Stenbecksfärens mediekoncern MTG knoppar av den nordiska tv-verksamheten i ett nytt bolag, Nordic Entertainment Group. Siktet är inställt på börsnotering under andra halvåret i år.

Avknoppningen förutsätter att den tidigare föreslagna fusionsaffären med danska TDC Group inte fullföljs. Den måste också godkännas av en extra bolagsstämma, även den planerad till andra halvåret i år.

Verksamheten i vad som blir Nordic Entertainment Group hade i fjol en omsättning på 14 miljarder kronor och knappt 2 000 anställda. Det handlar om den nordiska tv-verksamheten, strömningstjänsterna Viaplay och Viafree, radiostationer och koncernens produktionsbolag.

Kvar i MTG blir efter avknoppningen e-sport, onlinespel och digitalt innehåll.

– Detta är en del av vår omställning. Den har pågått länge nu och det är den som vi genomför. Du kan se det som nästa steg på vägen, säger MTG:s koncernchef Jørgen Madsen Lindemann till TT.

Anders Jensen blir ny vd och koncernchef för det nya bolaget. Han ser det som strategiskt viktigt att dela upp verksamheterna.

– Vi har två bolag som kräver en hel del investeringar för att fortsätta växa som vi har gjort, säger han.

Han beskriver det som ska bli Nordic Entertainment Group som "ett integrerat ekosystem av olika medieplattformar".

– Vi kan generera ganska höga kassaflöden och ändå fortsätta investera i spännande innehåll, spännande teknik och titta på hur vi kan skapa nya intäktsströmmar, säger han.

Den skrotade TDC-affären till trots har tankarna på fusioner och förvärv inte övergetts.

– Vi visade med TDC-affären att vi tror på stora sammanhang och att vi tror på konsolidering. Konsolidering talas det nästan alltid mycket om och behovet av konsolidering finns alltid i de marknader där telekom- och mediebolag befinner sig på, säger Anders Jensen.

För att få fusioner och förvärv på plats krävs dock att allt stämmer, konstaterar han.

– Men man brukar ju säga att "it takes two to tango" (det krävs två för att dansa tango). I det här fallet krävs det ju tre, fyra eller fem för att få det här att hänga samman och skapa värde för flera spelare.