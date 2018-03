Ace Wilder fick lämna "Stjärnornas stjärna"

Åtta folkkära artister har tagit sig an utmaningen att varje vecka tävla i en ny genre – i direktsändning. Men för Ace Wilder är det sluttävlat. Hon blev den första att röstas ut ur TV4:s "Stjärnornas stjärna".

Melodifestivalen-artisten Ace Wilder bjöd på en energifylld version av Glora Estefans "Rhythm is gonna get you" i "Stjärnornas stjärna" och fick mestadels positiv kritik av juryn. Men för tittarna räckte det inte hela vägen och hon blev därmed den första att tvingas lämna programmet.