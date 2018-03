Jo Inge Berget spelade hela matchen när New York City FC spelade 2-2 borta mot New England Revolution.

Jo Inge Berget har stått utanför truppen i säsongsinledningen på grund av både skada och influensa.

Men när New York City FC, som startat säsongen med tre raka segrar i ligan, mötte New England var norrmannen med i startelvan för första gången. Jo Inge Berget spelade centralt i New Yorks tremannaanfall. Han var inte inblandad i något av målen i 2-2-matchen.

Anton Tinnerholm, som nyss kommit tillbaka från en skada, satt på bänken hela matchen.

New York City FC toppar den östra konferensen efter fyra spelade omgångar.