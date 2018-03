Klassisk listetta för Erasure

I över 30 år har de haft hitlåtar på Billboards olika topplistor, som pop, dans, elektroniskt och rock. Men för första gången ligger nu Erasure etta på den inflytelserika musiktidningens lista för klassisk musik

Det är den brittiska duons nya skiva "World beyond" som placerar dem på den listan. Albumet innehåller klassiska versioner av låtarna på Erasures förra album "World be gone", som kom i fjol.

Erasure, som består av Andy Bell och Vince Clarke, slog igenom med singeln "Sometimes" 1986 och blev därefter en av 80- och 90-talets mest framgångsrika syntpopgrupper.