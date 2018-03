Hannah Modigh FOTOGRAFI. Hurricane season. Galleri Format, t o m 15/4.

Ett stillsamt fotografi av ett par hantlar kvarglömda i ihållande regn får ge gestalt åt naturens otämjbara styrka. Årligen drabbas stora områden i delstaten Louisiana av rasande orkaner. Floden svämmar över och marken dränks av kraftiga skyfall.

Många traditionella dokumentärfotografer skulle fokusera på förödelsen. Dramatiken. Hannah Modigh arbetar inte så. I hennes serie "Hurricane season" är människans levnadsvillkor det primära, hon vistas under längre tid bland invånarna och bygger upp relationer och skapar förtroende, vilket ger bilderna en nyanserad skärpa och ett djup som förenklad nyhetsrapportering aldrig kan komma i närheten av. Likt de nakna fotografierna i hennes tidigare arbete "Sunday mornin' comin' down" (som jag själv bjöd in till Landskrona fotofestival 2013) är det sällan de porträtterade har ögonkontakt med kameran. Blickarna är vaksamt undflyende som om de är i andra tankar. Och det är de sannolikt också. Som lugnet före stormen … bokstavligt talat.

Vid årsskiftet tvingades Galleri Format lämna sina lokaler i Mazettihuset till förmån för Konsthögskolans utställningsverksamhet (vilket givetvis kan tolkas som en okunnig positionering mellan konst och fotografi). Dock vill jag hävda att de nya lokalerna på Claesgatan både är bättre lämpade och känns mer tillgängliga. Tillfredsställande är också att det alltför ofta perifera konceptet "Rummet" nu är skrinlagt, istället ska man satsa på publika arrangemang som föredrag och film, och kanske kan Format bli den stadiga mötesplats för fotografisk bild regionen är i så starkt behov av. Förväntningarna är således höga.

Hannah Modighs poetiska fotografi måste betraktas som synonymt med något av det främsta svensk, samtida, klassisk dokumentärfotografi kan frambringa. Lågmält och befriat från konstruerade schabloner och vanemässiga klichéer penetrerar "Hurricane season" ytan och ger en varm inblick i en vardag med ständigt närvarande katastrofhot. Helheten håller sig innanför ramen till det förföriskt vackra och landar mjukt i en distanslös trovärdighet. Föredömligt. Och ömsint koncentrerat.