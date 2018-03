Första stipendiet från Kim Walls minnesfond går till dansk journalist

På fredagen den 23 mars skulle Kim Wall ha fyllt 31 år. Under en ceremoni i New York mottog danska Anne Kirstine Hermann det första resestipendiet från Kim Walls minnesfond.

Kim Wall gjorde sig känd som en skicklig journalist med hela världen som arbetsplats. Hennes reportage från länder som Nordkorea, Kina, Kuba och Uganda har publicerats i några av världens mest prestigefyllda tidningar, exempelvis New York Times och Harper’s Magazine.

I somras arbetade Kim Wall med ett reportage nära föräldrahemmet i Trelleborg. En skildring av den danske uppfinnaren Peter Madsen slutade dock i katastrof. Kim Wall omkom och hennes kropp styckades på Madsens ubåt. Dansken är nu misstänkt för mord och brott mot griftefriden.

Som en del i sorgearbetet startade familjen Wall en stipendiefond tillsammans med intresseorganisationen International Women's Media Foundation. Sammanlagt har fonden fått in över 140 000 dollar från över 2 000 bidragsgivare.

Det första stipendiet delades ut under en ceremoni i New York på fredagen då Kim Wall skulle ha fyllt 31 år. 140 ansökningar från kvinnliga journalister hade kommit in, och de sökande var från 37 länder. De tio som ansågs bäst djupintervjuades och valet föll slutligen på den danska journalisten Anne Kirstine Hermann.

Hon kände inte Kim Wall personligen, men är imponerad över den unga svenskans journalistiska gärning.

– Hon var en unik journalist. Det är väldigt få skandinaviska journalister som får skriva artiklar för de stora amerikanska mediehus hon jobbade för. Jag har själv bott i USA och jag vet hur svårt det är på den amerikanska mediemarknaden, säger hon till TT.

Hermann har en doktorstitel i journalistik och är just nu gästforskare vid Arthur L. Carter-institutet i journalistik på New York University. Under hösten har hon grävt i FN:s arkiv för att kartlägga de politiska processerna kring hur Grönland som dansk koloni införlivades i Danmark. Under våren har hon gjort detsamma i flera arkiv i Köpenhamn.

Hennes bokprojekt ska ge en röst åt det förtrycka folket på Grönland. Stipendiet är på 5 000 dollar (drygt 40 000 kronor).

– Jag är extremt rörd. Jag ska föra Kims arv vidare och det är ett stort ansvar, säger Anne Kirstine Hermann till TT.