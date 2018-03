Stjärnorna sjunger för March for Our Lives

Initiativtagarna till demonstrationen March for Our Lives är elever som överlevde skjutningen i Parkland i Florida i februari och som kräver skärpta vapenlagar. Nu sluter stora delar av kändiseliten upp bakom dem och bland andra Demi Lovato uppträder under demonstrationen.

Sångerskan Demi Lovato var en av flera artister som intog scenen i Washington DC under March for Our Lives på lördagen.