Världsstjärnor stöttade de ungas protest

Demi Lovato, Miley Cyrus, Jennifer Hudson och Ariana Grande – flera världsartister intog scenen under lördagens demonstration för skärpta vapenlagar i USA. Men det var de unga initiativtagarna, bland annat elever som överlevt skolskjutningen i Parkland i Florida, som var de starkast lysande stjärnorna.

Ariana Grande framförde "Be alright", Miley Cyrus sjöng sin "The climb" och Jennifer Hudson sjöng Bob Dylans "The times they are a changeing" och skanderade "Vi kräver förändring" tillsammans med publiken som hade samlats för att protestera tillsammans i Washington DC under parollen March for Our Lives på lördagen.