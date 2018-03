Fakta

Artskyddsbrott innebär att man bryter mot någon av de regler som finns till skydd för vilda djur och växter. Det kan exempelvis handla om att skada fridlysta djur eller växter i den svenska naturen. Det kan även handla om att importera, köpa eller sälja sådana arter som är skyddade enligt internationella regler, bland annat CITES-konventionen.

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES, även kallad Washingtonkonventionen, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter.

Källa: Polisen och Jordbruksverket. Läs mer.