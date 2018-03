Återförening med klös – 14 år efter missödet

Perry Martin i amerikanska Florida trodde inte sina öron när telefonen ringde i början av mars. Det vete katten hur det hade gått till, men hans fyrfota vän Thomas Jr. hade hittats – efter 14 år på rymmen.

Missödet skedde 2004, skriver nyhetsbyrån AP . Floridaborna hade just fått på pälsen av en kraftig orkan och Martin hade flyttat in hos en vän. Några dagar efter flytten försvann Thomas Jr., eller T2, som han också kallas. Martin utgick från att kattastrofen varit framme och att T2 blivit påkörd av en bil. Men icke – under årens gång hade missen vandrat söderut, till Palm City, omkring tre mil från Fort Pierce, där Martin bor.