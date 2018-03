Så var det dags att vrida klockorna rätt igen. Från natten till söndag gäller sommartid. Igen.

EU har nu placerat sommartiden under utredning. Som väl är. Det skulle vara skönt att slippa att mentalt ställa fram och tillbaka dessa trädgårdsmöbler för att lista ut åt vilket håll visarna ska vridas. Så skönt att slippa ställa om klockorna – särskilt den knepiga i bilen. Så psykologiskt behagligt med sommartid året runt. Let the sunshine in!

Så får jag läsa att jag tänker mot bättre vetande.

DN har låtit Ipsos fråga 1 030 personer vad de anser om de ständiga tidsomställningarna. 26 procent vill fortsätta som nu, 29 procent vill ha vintertid hela året, 37 procent önskar, i likhet med mig, sommartid året om.

Sedan intervjuar DN psykologidocenten Arne Lowden, som forskar om sömn och ljus vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Han pekar på ett antal studier som visar på visserligen små men negativa konsekvenser med omställningen. Tröttheten ökar, och därmed risken för olyckor. Något fler får hjärtinfarkt just efter en omställning. Slutsats: det bästa för folkhälsan är att slopa sommartiden och gå tillbaka till vintertid året runt, eftersom det viktigaste är morgonljuset under de mörka årstiderna.

Okej, jag köper det. Logiskt. Rationellt. Det låter bara så tråkigt. Som om Sverige då får mindre sommar och mer vinter med kyla och is.