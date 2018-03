Protesterna en reaktion på ökad polarisering

Hundratusentals unga slöt under lördagen upp under devisen March for Our Lives (Marsch för våra liv) – en manifestation mot vapenvåld och för säkrare skolor.

– Det är definitivt en betydlig större mobilitet i detta än vad vi någonsin har sett tidigare i den här frågan, säger USA-forskaren Frida Stranne.